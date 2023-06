BEACH TENNIS : Le Friendly Caribbean Beach Tennis de nouveau d’attaque !

Après plus d’un an sans aucun tournoi homologué de Beach Tennis sur Saint-Martin, le FCBT a remis le couvert le week-end dernier avec l’organisation d’un nouveau BT 250. A la plus grande joie des compétiteurs, des supporters et des amoureux de ce sport hautement convivial et spectaculaire !

Côté résultats, chez les dames, Amélie Thiant (FCBT) et Adeline Arnaud (5ème Set) l’emportent face aux championnes de Guadeloupe Julie Labrit (KBT) et Inès Glaude (FCBT) 3-6 7-6 10-8 au terme d’une rencontre de haut niveau.

Pour la petite finale, Laurence Delaporte et Sabrina Goubard (FCBT) s’imposent contre Charlotte Martinez et Charlotte Claudel (TCISM KkO)

Carton plein pour la famille Thiant

Chez les hommes, la famille Thiant s’est encore illustrée avec la victoire de François et Alexandre, le père et le fiston !

Tous deux se sont imposés brillamment en finale contre la paire Jules et François Lamort (FCBT) 6-7 6-2 10-6.

Pour le match de la 3ème place, Olivier Benedetti (FCBT) et Alexis Lambert (OBC) l’emportent aux dépens de Laurent Delaval (OBC) et Geoffrey Montaigne (FCBT).

Les membres du Friendly Caribbean Beach Tennis tiennent à remercier l’ensemble des clubs, les joueurs, les services de la Collectivité (Jeunesse et Sports et Cadre de Vie) et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du BT 250. Vivement le prochain tournoi ! _AF

