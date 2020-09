Gymnastique : Le club de Gym Saint-Martin a fait sa rentrée à Bellevue et Hope Estate

L’équipe technique formée, de professionnelles et de bénévoles, se prépare à vous accueillir.

Après la section compétition qui a repris depuis le 21 août dernier, c’est au tour de la gym loisir et des plus petits de retrouver les éducatrices, diplômées de la Fédération Française de Gymnastique et professionnelles du club depuis de nombreuses années.

Les activités « Petite Enfance » se composent toujours d’une section « Baby Gym » pour les 20 mois à 3 ans et « Eveil » pour les 4-5 ans, avec l’éducatrice, Fabienne Merel, toujours aussi attendrissante avec ses jeunes gymnastes en herbe.

Du côté de la Gym Loisir, vous retrouverez pour cette nouvelle saison, les « ACCESS Gym Générale » idéal pour la découverte ou approfondir les bases de la gymnastique dans un cadre ludique et sécurisé, encadrée par Mondon Fabienne, diplômée BPJEPS. Elle encadrera sur les séances loisir à Hope Estate et Bellevue.

Du côté gym garçon, enfin le club pourra offrir des cours de gym exclusivement pour eux (il a fallu 3 ans pour reformer ce groupe masculin qui existait avant 2017).

Du côté compétitif, la structure accueille les garçons et les filles dès l’âge de 7 ans dans des groupes adaptés aux qualités et aux envies de chacun. Les différentes équipes compétitives brillent à tous les niveaux de compétitions en remportant des médailles dans chaque catégorie, que ce soit sur le plan départemental et Antilles-Guyane, et des places honorables sur le plan national.

Quelques places sont toujours disponibles en gym loisir de 6 à 12 ans, à Hope Estate.

Pour de plus amples informations sur les cours et les activités, le club vous invite à le contacter par mail clubdegymsxm@gmail.com ou encore au 06 90 39 79 78.

Toute nouvelle inscription se fera par mail ou sur RDV afin d’éviter l’afflux de contact à la salle de gym.

Gratienne Riom, responsable technique du club de Gym Saint-Martin, vous souhaite une belle saison 2020-2021 ! _AF