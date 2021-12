Culture : The Friendly Books

Trois beaux livres de photos sur Saint-Martin/Sint Maarten sont disponibles à la vente depuis le 15 novembre 2021. Edités par The Friendly Books, ces trois ouvrages mettent en valeur l’île et ceux qui y vivent. Ils seront distribués des deux côtés du territoire.

Thomas et Alexandra vivent à Saint-Martin depuis près de dix ans. Il est directeur artistique, graphiste et photographe, elle est journaliste, rédactrice et productrice photo, tous les deux travaillent dans l’édition et la presse magazine depuis de nombreuses années. Amoureux de l’île et de ceux qui y vivent, ils ont décidé de se lancer dans l’aventure de l’édition en créant The Friendly Books pour imaginer et produire des beaux livres de photos sur Saint-Martin et célébrer l’île, sa beauté, sa diversité, sa culture et ses habitants. Deux années de travail ont été nécessaires pour réaliser ces trois premiers ouvrages qui sont tous rédigés en français et en anglais.

« Cuisine Créole »

Un livre de cuisine créole de Saint-Martin. 60 pages, couverture souple, 19€.

Des recettes créoles de Saint-Martin réalisées par des chefs Saint-Martinois. Des cuisiniers de tous âges, femmes et hommes, amateurs ou professionnels, nous ont fait confiance et nous ont ouvert les portes de leur cuisine pour nous faire découvrir leur recette et partager leur savoir-faire. Plus qu’un livre de recettes, cet ouvrage est aussi un carnet de rencontres avec des habitants de la Friendly Island.

« Photography »

Un livre de photographies

contemporaines de Saint-Martin.

184 pages, couverture rigide, 25€.

Nous avons demandé à 14 photographes professionnels ou amateurs qui vivent à Saint-Martin/Sint Maarten de sélectionner leurs images préférées de l’île. Nous leur avons laissé carte blanche pour choisir ces photos qui reflètent leur sensibilité et leur créativité.

Le résultat ? 14 portfolios de belles photographies artistiques contemporaines de la Friendly Island qui célèbrent la beauté de l’île, sa culture et sa diversité à travers le regard de ces 14 photographes de talent.

« Vintage Photography »

Un livre de photographies anciennes

de Saint-Martin. 212 pages, couverture souple : 25€ / couverture rigide : 39€.

Ce livre rassemble près de 400 photographies anciennes pour célébrer la beauté de l’île de Saint-Martin/Sint Maarten et son histoire. Des scènes de la vie quotidienne d’antan dans les rues de Marigot ou de Philipsburg, des paysages vierges et grandioses aujourd’hui disparus, les sourires et les chants de la population durant le carnaval, l’évolution de l’île avec le progrès… Feuilleter ce livre, c’est faire un voyage dans le temps pour découvrir à quoi ressemblait Saint-Martin quand on l’appelait encore Soualiga, « l’île au sel », c’est observer son évolution à travers les époques. Connaître l’île, son histoire et sa culture reste le meilleur moyen pour la protéger et la préserver. Cet ouvrage existe en 2 versions : version classique avec une couverture souple et version premium avec une couverture cartonnée rigide.

www.thefriendlybooks.com