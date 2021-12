CONCOURS CULINAIRE : Clap de fin sur le Festival de la Gastronomie, les lauréat(e)s sont désormais connu(e)s 

La cérémonie de remise de prix qui s’est tenue dans le magnifique cadre du Secrets Resort à Anse Marcel a rassemblé de nombreux invités, impatients de connaitre les résultats du premier concours culinaire organisé par l’Office du Tourisme de Saint Martin.

Malaïka Maxwell, parfaite maîtresse de cérémonie, n’a pas manqué de retracer la folle aventure de cette première édition. Du 13 au 30 novembre, 79 restaurants ont proposé à leur carte une entrée, un plat, un dessert ou un cocktail à base de tamarin, fruit local et ingrédient-thème du festival. Parmi eux, 62 restaurants ont participé au concours afin d’être élu « Meilleure Table de Saint Martin 2021/2022 », répartis dans 4 catégories. En parallèle, a eu lieu la compétition des lycéens au sein du Lycée Professionnel Danielle Jeffry, diverses animations et des ateliers cuisine pour enfants et adultes. Au rang des lycéens participants, la promotion était belle et entièrement féminine : Talisha Lavoile, Jackicha Hodge, Jovania Vanterpool, Alida Hamlet, Lisha Woodley et Shakyra Richardson. Chacune a pensé, créé et réalisé un plat à base de tamarin, laissant leur créativité voguer entre le mahi mahi et le magret de canard. Les trois cheffes en herbe sont reparties avec un robot coupe de PBK, un livre de recettes du chef Michel Portos et un lot de 12 assiettes et 6 verres de Caraïbes Affaires. La 1ère place revient à Jackisha Hodge qui n’a pu contenir son émotion de remporter ce prix saluant sa performance. Fière d’un certificat attestant sa victoire, elle partira bientôt suivre une formation expresse à l’institut Paul Bocuse. La seconde place a été attribuée à Shakyra Richardson qui aura accès à un stage de perfectionnement. La 3ème place est quant à elle occupée par Lisha Woodley. À l’unanimité, les 6 jeunes talents ont un avenir prometteur.

Concernant le concours de la Meilleure Table de Saint-Martin 2021/2022 :

• Catégorie «Beach Stars» (restaurant de plage) : Coco Beach

• Catégorie «Authentic Stars» (restaurant créole, local) : Sandy’s Creole Cuisine

• Catégorie «Gourmet Stars» (maison d’hôte, table gastronomique) : La Villa Hibiscus

• Catégorie «City Stars»(restaurant de ville, bistrot, brasserie) : L’Atelier

• Le Meilleur Cocktail : Hot Spot

• Le Meilleur Dessert : Ice Cream Takata

• Le Meilleur Service / Accueil : La Villa Hibiscus

• Le Coup de Coeur du Public : La Terrasse

L’établissement qui a cumulé le plus de points et obtient donc le titre de La Meilleure Table de Saint-Martin 2021/2022 est La Villa Hibiscus. La soirée s’est poursuivie par un dîner de gala au profit du Lycée Professionnel Daniella Jeffry. _Vx

www.festival-st-martin.com