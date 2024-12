CULTURE – SANTÉ : Saint-Martin inaugure le premier Living Museum de France

Le mercredi 18 décembre marquera une date importante pour Saint-Martin : l’inauguration du premier Living Museum de France, et le 42ème à l’échelle mondiale. L’évènement aura lieu de 10h30 à 12h, en présence de ses créateurs et de nombreux invités.

Le Living Museum, porté par l’association Art For Science, se distingue par son approche unique de l’art comme outil de rétablissement. Ouvert aux mineurs accompagnés et aux adultes, il s’adresse à toutes les personnes confrontées à des problématiques telles que le stress, l’anxiété, les maladies, les handicaps, les traumatismes ou encore les addictions. Il constitue également un refuge pour ceux souffrant d’isolement, de précarité ou de difficultés scolaires. Ce tiers-lieu a pour mission d’offrir un espace de création et d’échange où l’art devient une source de renaissance. Peinture, sculpture, théâtre, musique et chant seront mis à l’honneur pour permettre aux participants de se reconstruire. Par ailleurs, des groupes de parole gratuits, encadrés par des professionnels, permettront d’accompagner les visiteurs vers une meilleure santé mentale. Les premières séances sont déjà programmées (voir infos). Situé au 38 rue Caraïbes à Hope Estate, en face de Tout À Louer, le Living Museum aspire à devenir un pilier du soutien psychologique et communautaire sur l’île. _Vx

Inscriptions pour l’inauguration : https://t.ly/P6-kg

Inscriptions groupe de parole pour ado – samedi 25 janvier, 9h-12h : https://t.ly/oGvd3

Inscriptions groupe de parole pour adulte – samedi 8 février, 9h-12h : https://t.ly/bNMbL

