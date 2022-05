Commémoration : 174ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin : une belle cérémonie empreinte de dignité et d’émotions

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par son président, Louis Mussington, sa 3ème vice-présidente en charge de la délégation au développement Humain, Dominique Démocrite Louisy, le secrétaire général de la préfecture, Fabien Sésé, les parlementaires, Annick Pétrus et Claire Guion-Firmin, et l’ensemble des élus territoriaux, ont commémoré, ce samedi 28 mai, le 174ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, entériné par décret national, le 27 avril 1848 à Paris. L’esclavage a été définitivement aboli à Saint-Martin, un mois plus tard, le 28 mai 1848.

Pour commémorer cet acte fondateur de notre histoire, la direction culturelle de la collectivité a préparé un spectacle avec les élèves de la BCD et du périscolaire. Ces derniers ont présenté des saynètes retraçant les temps forts de la vie puis de l’émancipation des esclaves.

Natisha Hanson et ses élèves ont chanté la liberté au son des Gwo Ka et du Lambi d’Elié Coquillas et du groupe de musiciens traditionnels.

Les danseuses de la troupe Grain d’Or ont à leur tour enflammé le rond-point d’Agrément, sous la lanterne protectrice de Lady Liberty, emblème de l’émancipation saint-martinoise.

Les discours officiels rappelant cette période sombre de l’histoire et les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et fraternité, se sont enchaînés avant de laisser place à l’hommage rendu cette année par la collectivité à 6 personnalités locales ayant contribué à l’émancipation du peuple saint-martinois.

Une stèle a été érigée en leurs noms sur le rond-point d’Agrément. Noms énumérés par la présidente de la commission Culture, Valérie Damaseau : Alfred E. VAN HEYNINGEN, Inès BALY, connue sous le nom de Tantante Nez, Siméone TROTT a.ka. Ma’zell, Yvette FLEMING HODGE a.ka Mam Fleming, Nathaniel DAVIS a.k.a Tanny &the Boys, Nathaniel BENJAMIN a.k.a Nat.

La danse libératrice du Ponum est venue conclure la cérémonie.

