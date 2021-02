Covid-19 : 108 nouveaux cas actifs enregistrés du 25 au 31 janvier à Saint-Martin !

Avec 108 nouveaux cas déclarés pour la période du 25 au 31 janvier, force est de constater que le virus circule toujours activement en partie française. Au total, 189 cas actifs sont désormais recensés sur le territoire.

Selon les autorités sanitaires, le taux d’incidence hebdomadaire est supérieur au seuil d’alerte et toujours en augmentation avec un taux de 302/100 000 habitants pour la semaine du 25 au 31 janvier (contre 224/100 000 habitants la semaine précédente).

Le taux de positivité hebdomadaire est en augmentation et reste supérieur au seuil de vigilance, il est désormais de 7,8% (contre 5,2% la semaine précédente).

Tous ces indicateurs confirment une circulation toujours active sur le territoire. Il faut donc maintenir un haut niveau de vigilance, sachant que les classes d’âge chez qui le taux est le plus élevé sont toujours les 45-64 ans et les plus de 65 ans avec respectivement un taux de 480/100 000 habitants (semaine 4).

L’augmentation du nombre de nouveaux cas appelle à une vigilance toujours plus accrue, malgré une diminution du nombre de touristes sur notre territoire en raison des nouvelles conditions de voyages plus restrictives. L’émergence de nouveaux variants plus contagieux circulant, la persistance des rotations aériennes inter îles et en provenance de l’étranger sont autant de facteurs de risque d’une augmentation durable et inquiétante des nouvelles contaminations. Pour rappel, les voyageurs quel que soit leur provenance, doivent désormais justifier d’un motif impérieux et être munis d’un test PCR négatif de moins de 72 h en arrivant sur le territoire. Ils doivent respecter un isolement de 7 jours en venant de métropole, au terme duquel ils devront refaire un test PCR.

Au 2 février, il est à noter que 5 clusters sur le territoire sont en cours d’investigation et concernent le milieu professionnel (de criticité élevée avec 14 cas), trois en établissements de santé (de criticité modérée avec 14 cas) et un en milieu scolaire (de criticité élevée avec 8 cas). _AF