Courrier des lecteurs : Oui, le cancer nous rend différents

Atteinte d’un cancer du sein depuis un an, je suis suivie par une équipe merveilleuse à Saint-Martin et comme toute cancéreuse, j’ai perdu mes cheveux. Les effets secondaires que nous subissons nous rendent plus fragiles, moches, différentes mais humaines… Chaque jour est un combat compliqué et une rencontre sur la plage m’a détruite.

Oui, tous les jours, je me rends sur la plage de la Baie Orientale, oui, je suis toujours à peu près au même endroit et surtout, je suis en paix avec moi-même en regardant les vagues, les touristes heureux et je prends le temps de me poser sur le sable et de regarder l’horizon.

Sauf que ce matin (ndlr : hier matin), un vieux beau s’est approché de moi pour me dire en rigolant que je devrais mettre une pancarte pour réserver ma place tous les jours au même endroit. Il en a profité pour me demander quel type de cancer j’avais quand j’ai répondu à sa curiosité « ce monsieur je sais tout » a pensé être plein d’humour en finissant sa conversation en précisant : avec l’âge, le cancer devient moins agressif ! Un petit coup sur mes genoux et il est parti heureux d’avoir une histoire à raconter à sa femme.

Et monsieur parfait avec son maillot parfait et sa femme parfaite (du même âge que moi), ont continué leur balade qu’ils font tous les jours à la même heure au même endroit. Comme moi.

Déconcertant, blessant, il serait temps de faire découvrir aux gens parfaits, en bonne santé que le cancer tue le corps, tue à petit feu, que personne n’a le droit de rigoler du malheur des autres.

J’ai juste un message à ces personnes qui pensent avoir une curiosité ou un humour des bas fonds. Le silence est d’or!

C’était mon coup de gueule de la journée qui m’a meurtrie. Demain, il va me falloir beaucoup de courage et de larmes pour retourner dans mes vagues qui me soignent.

Le cancer est une maladie effrayante et trop méconnue. Nous ne sommes pas des monstres. _MS