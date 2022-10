COOPÉRATION POLICIERE : Contrôles conjoints entre le KPSM et la gendarmerie à Bellevue

Une semaine après une réunion organisée au commissariat de Philipsburg entre les policiers du KPSM (Korps Politie Sint Maarten) et la gendarmerie, les forces de l’ordre des deux parties de l’île ont organisé vendredi dernier un contrôle conjoint dans le secteur de Bellevue.

Un important dispositif (15 gendarmes et 11 policiers néerlandais) a été déployé dans le cadre de la lutte contre les vols à main armée, la détention et la circulation des armes mais également la lutte contre l’insécurité routière dont les rodéos.

Près de 200 véhicules ont été contrôlés et de nombreuses infractions (refus d’obtempérer, alcoolémie, transport et détention de produit stupéfiant) ont été relevées. Plusieurs propriétaires des véhicules ont dû retirer les films trop opacifiants installés sur les vitres, selon les législations en vigueur dans les 2 pays. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, le « surteintage » des vitres avant et pare-brises des véhicules est sanctionné par le code de la route. Ce dispositif empêche non seulement tout un chacun de voir la réaction du conducteur dans sa conduite mais ne permet pas aux forces de l’ordre de lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens et de se protéger efficacement.

Les automobilistes pris en défaut encourent une amende de 135 euros (contravention de 4ème classe) et un retrait de 3 points sur leur permis de conduire et une immobilisation du véhicule.

« D’autres contrôles conjoints seront reconduits régulièrement », préviennent les forces de l’ordre ». A bon entendeur… _AF

217 vues totales, 217 vues aujourd'hui