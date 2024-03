COOL’HEURES : Guide indispensable, votre nouveau magazine est sorti !

Intitulé cool’heures – Northern Caribbean Islands’s Lifestyle, ce premier numéro unique de 52 pages couvre l’ensemble des évènements actuels et à venir sur le territoire de Saint-Martin et de Sint Maarten, ainsi que dans les îles avoisinantes.

Confectionné et édité par l’équipe du Faxinfo, premier quotidien de Saint-Martin, ce magnifique magazine au papier glacé est le compagnon parfait pour découvrir l’île ou se la réapproprier. Mardis de Grand-Case, Heineken Regatta, SXM Festival, Carnaval, Pâques, Fête de la Mer et Fish Day… outre sa qualité d’agenda complet regroupant des reportages détaillés et illustrés sur les évènements phares de Saint-Martin et alentours, cool’heures propose un florilège de pages mettant en lumière les richesses et la diversité du territoire : la gastronomie, le shopping par quartier, les arts locaux, la décoration, les loisirs au travers des immanquables activités sur terre ou sur mer sans oublier le bien-être parce qu’il fait bon vivre à Saint-Martin. Que voir, que faire, où manger, où danser, où profiter d’un cocktail pour admirer le coucher du soleil, comment se divertir en solo, en famille ou en amoureux, où dormir et à quel prix, cool’heures vous donne toutes les clés, en anglais et en français, pour accéder à la grandeur de Saint-Martin et à la beauté des îles avoisinantes. Saint-Barthélemy, Anguilla, Saba, St Kitts & Nevis, Statia, vous trouverez dans cool’heures des conseils et des lieux à visiter sans tarder pour une expérience inédite et des souvenirs inoubliables.

Grâce au soutien et à la confiance de nos fidèles annonceurs qui ont permis la réalisation de ce premier guide, cool’heures deviendra vite indispensable aux touristes comme aux résidents de Saint-Martin. Laissez-vous guider en toute confiance, et surtout, profitez de la magie paradisiaque de nos îles ! _Vx

Lien Calameo pour consulter cool’heures en ligne :

Lien raccourci : https://t.ly/b6wMu

Magazine disponible aux points de distribution habituels du Faxinfo et chez tous nos annonceurs

