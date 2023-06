SPOTLIGHT : 3ème édition réussie !

Organisée ce samedi 3 juin à la CCISM, l’édition 2023 de Spotlight a rencontré son public. Avec une trentaine exposants répartis sur le site de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin, 500 visiteurs ont répondu à l’appel de la CCISM pour une journée de shopping local.

Spotlight est un évènement 100% CCISM qui est très vite devenu le rendez-vous incontournable des entrepreneurs et de la population saint-martinoise. Avec cette volonté farouche de créer un climat favorable aux affaires, toute l’équipe de la CCISM s’est mobilisée pour proposer une édition originale et innovante de Spotlight. De 8h à 20h, la CCISM s’est transformée en forum marchand avec une pléthore d’ateliers et d’animations pour les petits et les grands. « L’augmentation du nombre de visiteurs nous prouve l’attrait de la population pour le consommer local, ce qui nous conforte dans notre mission de toujours mieux promouvoir le savoir-faire de notre territoire même en local » déclarait Stéphanie Gombs, chargée d’appui aux entreprises à la CCISM. Les ateliers proposés ont attiré la foule avec deux séances complètes pour le Cupcake Design proposé par La Gâterie et de nombreux inscrits pour l’Evasion Sip & Paint de l’artiste Claudio Arnell. Avec un chiffre de ventes particulièrement intéressant au terme de cette journée, les exposants se réjouissent de leur participation à Spotlight 2023 qui fut inaugurée en présence de l’équipe de la CCISM, de Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture, Frantz Gumbs, député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité. Bravo à la CCISM pour son dynamisme légendaire couplé d’une bonne humeur communicative. _Vx

