Fêtes de fin d’année : La féérie de Noël est de retour à Saint-Martin !

Pour clôturer 2020 et ne pas céder à « la morosité ambiante », Saint-Martin s’animera de sons et de lumières avant l’arrivée du Père Noël. Des guirlandes qui scintillent, des yeux qui brillent, il n’en fallait pas plus pour redonner du baume au cœur à la population saint-martinoise bien décidée à profiter des traditionnelles illuminations de Noël qui ont tant manqué !

Pour une bonne nouvelle, c’est est une ! La féérie de Noël va de nouveau opérer dans les rues de Saint-Martin à la plus grande joie de ses habitants. La Collectivité procède en effet actuellement à l’installation des illuminations pour les fêtes de fin d’année. Le matériel a été livré jeudi dernier, et les électriciens des services techniques sont à pied d’œuvre depuis vendredi pour terminer l’installation avant le jour de Noël.

Les principaux ronds-points d’Agrément, du Front de Mer et du centre-ville de Marigot seront illuminés pour le 24 décembre, ainsi que l’entrée de Grand-Case et Quartier d’Orléans.

Que la féérie de Noël commence ! _AF