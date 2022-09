Conseil Exécutif : Des bourses attribuées pour huit jeunes saint-martinois pratiquant un sport de haut niveau

Dans le cadre de son Schéma Territorial du Développement du Sport adopté par le Conseil Territorial en 2018, la Collectivité de Saint-Martin a mis en place son dispositif de Bourse à la mobilité d’Excellence Sportive afin de soutenir les jeunes Saint-Martinois pratiquant un sport de haut niveau. Il a pour mission d’appuyer les jeunes athlètes, de les soutenir financièrement dans leur poursuite de l’excellence scolaire et sportive hors du territoire et de contribuer à la promotion de modèles dans la société saint-martinoise.

Suite à la demande d’aides présentée à la direction des sports au titre du dispositif de bourse à la mobilité d’Excellence Sportive pour l’année scolaire 2022/2023, la Commission des Sports, réunie le 22 août dernier a émis un avis favorable à l’attribution de huit bourses.

La COM avancera donc la somme globale de 63 578 €. Elle sollicitera, par la suite, un remboursement de la part du Fonds Social Européen (FSE), et ce à hauteur de 85 % de ladite somme, ce qui constitue le taux de cofinancement maximum. Le montant restant à la charge des finances de la Collectivité devrait donc s’élever, in fine, à 9 536,70 €.

Réuni le 1er septembre dernier, le conseil exécutif a décidé d’attribuer, au titre de l’exercice 2022, huit bourses à la mobilité d’Excellence Sportive, pour un montant global de soixante-trois-mille-cinq-cent-soixante-dix-huit euros (63 578€) et de solliciter le cofinancement, au taux de 85 %, du Fonds Social Européen (FSE), au titre de cette dépense. _AF

Les étudiants boursiers (Excellence Sportive) :

• Jahkim Carty, Cyclelab Académie (Cyclisme)

• Nagau Grell-Dyclai, Cyclelab Académie (Cyclisme)

• Ricardo Jean-Baptiste, CREPS Guadeloupe (Rugby)

• Louis Yyan, William Penn University (Football)

• Yancey Gonzague, CREPS Guadeloupe (Football)

• Alvarade Antonio, Wayne County, (Basketball)

• Hon Kenjy, CREPS Guadeloupe, (Football)

• Irish Lucciana, Broadway

