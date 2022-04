CONCOURS : Qui sera la prochaine Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy ?

Après l’élection de Naïma Dessout le 19 août 2020, les castings pour Miss Saint-Martin/ Saint-Barthélemy sont à nouveau ouverts.

Si le comité « Miss Saint-Martin » n’est en aucun cas impliqué dans les participations de candidates de Saint-Martin ou Sint-Maarten aux concours internationaux de Miss Univers ou Miss World, il offre bel et bien une porte d’accès à l’élection de Miss France. Selon la règle de l’alternance avec Saint-Pierre et Miquelon, c’est désormais au tour de Saint-Martin/Saint-Barthélemy de présenter une candidate au prestigieux concours de beauté. Voilà donc une double raison de se présenter au casting de cette édition territoriale, et pour ce faire, les prétendantes au titre de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy devront passer les épreuves et remporter l’écharpe locale. Les critères de sélection sont les suivants : être âgée de minimum dix-huit ans, mesurer au moins 1m70 et être résidente de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy.

Sur le territoire de Saint-Martin, si trois castings ont déjà eu lieu au Yacht Club de Marigot, à la Villa Royale à Grand-Case et au restaurant El Rancho (route de la Baie Orientale), il vous reste encore deux rendez-vous pour espérer porter la couronne de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy. Le comité «Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy pour Miss France» attend les prétendantes au titre :

– Le 30 avril de 10h à 12h chez Coco à Marigot sur le Front de Mer.

– Le 7 mai de 10h à 12h au Ti Bretz, rue du Général de Gaulle à Marigot.

L’élection de la future miss aura lieu en juillet prochain. Le comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy œuvre au mieux pour la promotion de ces deux territoires à travers le spectrum de l’élégance qui, selon eux, est aussi un chemin qui mène à l’excellence.

Bonne chance aux candidates ! _Vx

Infos : 06 90 57 32 63 – Comite-miss-saintmartin@live.fr

