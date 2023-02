CULTURE : Distribution gratuite du recueil trilingue de poésie de Lasana Sekou à l’Amuseum Naturalis

L’évènement est important : l’association Les Fruits de Mer s’est associée à l’écrivain saint-martinois Lasana Sekou pour la réalisation de « 6 Poèmes », livre trilingue de poésie qui sera distribué gratuitement ce samedi en présence de l’auteur à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans.

De 9h à midi ce samedi 4 février, le magnifique duo des Fruits de Mer attend le public afin de découvrir cette œuvre unique qu’il aura la possibilité de faire dédicacer par Lasana Sekou en personne. Auteur de plus de 20 livres de poésie, de nouvelles et d’essais, Lasana Sekou déclare « 6 Poèmes est le résultat des panneaux de littérature de Saint-Martin et des expositions de poésie dans le parc que Mark Yokoyama, Jenn Yerkes et Les Fruits de Mer ont initiés à l’Amuseum Naturalis. L’association est connue pour ses livres fascinants pour enfants et adultes sur la faune de Saint-Martin de la terre, de l’air et de la mer ». Pour Mark Yokoyama, la poésie de Sekou a été une expression vitale de la culture et de l’identité de Saint-Martin au cours des 40 dernières années. Concernant l’ouvrage en soi, le lancement de « 6 poèmes » fait partie de la 32ème Célébration de l’Histoire des Noirs, organisée annuellement dans toute l’île par la Conscious Lyrics Foundation. « Nous avons sélectionné des poèmes sur les thèmes du passé et du présent de l’île, ses traditions, ses aînés, son art et son esprit. Nous avons choisi de les présenter en français et en espagnol, ainsi qu’en anglais original, pour les rendre plus accessibles à un plus grand nombre de personnes ici » nous confie Mark Yokoyama. Une centaine d’exemplaires sera distribué dans les écoles dont certaines scolaires seront organisées ce samedi matin afin que les jeunes puissent échanger directement avec l’auteur et les représentants de l’association des Fruits de Mer. Le petit volume de poèmes comprend de nouvelles traductions par Alex Richards, Fabian Adekunle Badejo et Jocelyne Illidge. Une exposition exclusive dans le jardin de poésie de l’Amuseum Naturalis sera également dévoilée ce samedi en matinée, présentant les poèmes du livre en trois langues.

Un évènement culturel à ne pas manquer. La collection « 6 Poèmes » est d’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit sur lesfruitsdemer.com _Vx

