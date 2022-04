CONCOURS DE CHANT : Et si vous deveniez la prochaine Voix des Outre-Mer ?

Le désormais célèbre concours de chant « Voix des Outre-Mer » a ouvert les inscriptions pour sa cinquième édition. À vos micros.

Après le sacre d’Angelord Blaise, contre-ténor haïtien de 24 ans, lors de l’édition précédente du concours, le trône est à nouveau vacant. Pour avoir une chance d’y siéger, il est demandé aux candidat·e·s d’être passionné·e par le chant, quel que soit le style, de vouloir promouvoir ses racines ultramarines jusqu’à l’Opéra National de Paris et d’être particulièrement motivé·e à réaliser son parcours de formation et de coaching vocal dans le cadre du concours Voix des Outre-Mer. Les chanteuses et chanteurs de tous les styles et de tous les niveaux sont invité·e·s à s’inscrire via un formulaire disponible en ligne ou par email (voir Infos). Avec un dispositif d’auditions par vidéo, les organisateurs sélectionneront les candidatures venant de l’ensemble des territoires d’outre-mer, à savoir la Polynésie Française, Wallis et Futuna, la Nouvelle Calédonie, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, les ultramarins dans l’Hexagone, et enfin, Saint Martin. Le concours des Voix d’Outre-Mer a été créé par Fabrice Di Falco, soprano/contreténor, et Julien Leleu, contrebassiste. Après sélection de leur candidature, les lauréats suivront une formation de perfectionnement dirigée par Fabrice Di Falco et son équipe afin de préparer au mieux les candidats aux épreuves des finales territoriales en partenariat avec La 1ère (pôle Outre-mer de France Télévisions). La grande finale aura lieu à Paris et sera retransmise en direct par la même chaîne ainsi que sur France Musique. Six bourses d’accompagnements pour la professionnalisation des talents sont également en jeu. Si la clôture des inscriptions du concours des Voix d’Outre-Mer court en date du 31 mai 2022, mieux vaut ne pas tarder à compiler une photo, une biographie et une vidéo où vous interprétez un morceau au choix, avec une totale liberté concernant le style musical. _Vx

Infos : https://voixdesoutremer.com

concours@voixdesoutremer.com

