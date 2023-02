COMPÉTITION / Danse : premier concours inter-caraïbe à Saint-Martin

Ce lundi 20 février en matinée, la danse s’est invitée sur les planches de la scène du théâtre de la Chapelle avec le premier concours inter-caraïbe organisé par la Fédération régionale de danse de Guadeloupe.

Vu les difficultés logistiques et financières à participer aux divers concours sur les îles avoisinantes pour les artistes saint-martinois, la Fédération régionale de danse de Guadeloupe (FRDG), dont dépendent les Îles du Nord, a décidé de se déplacer pour aller à leur rencontre. Après un 1er concours qui s’est déroulé en Guadeloupe début février, la compétition a pris place ce lundi matin au théâtre de la Chapelle à la Baie Orientale. Les « petits rats » saint-martinois n’ont pas boudé leur plaisir, quatre écoles de danse du territoire étaient représentées : l’Académie Temps Danse, l’Association Honey Dance, le National Institute of Arts et Rhythm & Groove Dance Studio Associaction. Libre court à la création, tous les styles de danse étaient permis par le jury, que ce soit la danse classique ou contemporaine sans oublier le hip-hop, le modern jazz et les danses du monde. Quarante élèves âgés de 7 à 35 ans ont donné le meilleur d’eux-mêmes devant le jury composé d’Odile Cals-Cau, présidente de la Fédération de danse de la région Occitanie, de Marco Cattoï, chorégraphe contemporain et créateur de la compagnie Juste à 2 et de Barbara Schwarz, chorégraphe classique à Toulouse. Chaque tableau fut jugé sur le niveau et la catégorie d’âge des élèves. En solo, en duo ou en groupe, les danseurs et danseuses ont fait montre de grâce et de savoir-faire tout en communiquant leur plaisir infini de danser et de se produire devant une salle comble. Les félicitations du jury ont été accordées à deux duos dont les prestations étaient aussi remarquables que remarquées : le duo « Manhoid Initiation » composé de Léarie et Yannis (Rhythm & Groove Dance Studio Associaction) ainsi que le duo « Strange » de la National Institute of Arts constitué de Xavier et Ray Angel dans la catégorie « Autres Styles », ces deux derniers repartent avec une bourse pour rejoindre l’école de danse Thomas Armour de Miami. Quatre premiers prix ont été décernés à l’unanimité à Cali Rodriguez pour son solo classique (stage offert en métropole), Pailla et Taïssa pour leur duo en classique, Lya et Taïs également coup du cœur du jury et le groupe d’Amalia, Shiloh et Florianthe dans la catégorie Danses du Monde. Autre récompense accordée par le jury : sept premiers prix dont Jenasicia qui remporte un stage de danse à Royan, le trip hip hop (stage de danse en Guadeloupe), Shiloh et Shannell (qui repartent toutes les deux avec une bourse pour une formation à Miami). Le jury a également décerné cinq seconds prix et deux troisièmes prix, laissant rêveurs les danseuses et les danseurs saint-martinois. Bravo à tous les élèves qui ont brillé sur les planches du théâtre de la Chapelle en offrant au public un moment hors du temps. _Vx

1,501 vues totales, 1,501 vues aujourd'hui