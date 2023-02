AUTOMOBILE : Motorworld distribue désormais Changan Auto sur le territoire de Saint-Martin

Vendredi dernier, des centaines d’invités se sont pressés chez Motorworld à Cole Bay pour assister à la présentation de Changan Auto, la meilleure marque chinoise automobile en termes de qualité.

L’évènement unique en son genre était à la hauteur de la réputation de Motorworld : grandiose. Grâce à l’intronisation de Changan Auto au sein du catalogue du concessionnaire de Sint Maarten, Motorworld distribue dorénavant douze marques de véhicules. Lors de cette soirée d’introduction, les invités ont eu l’occasion de découvrir les véhicules signés Changan Auto mais également de les conduire eux-mêmes sur un itinéraire d’essai sur route prédéfini. Accueillir la marque chinoise la plus vendue et ayant les meilleures caractéristiques de sécurité est une aubaine pour le concessionnaire saint-martinois : « Nous avions l’œil sur Changan depuis un moment maintenant, et la valeur que vous obtenez de cette société est tout simplement incroyable. Les modèles Changan vous permettront de profiter du luxe, de la sécurité et du confort à un prix imbattable. De plus, chaque véhicule est livré avec la meilleure garantie de Sint Maarten, à savoir 5 ans pare-chocs à pare-chocs toutes les pièces sont garanties » déclarait Tariq Amjad, directeur général de Motorworld. Un gigantesque panneau retraçant l’histoire de Changan Auto disposé dans le showroom fut longtemps admiré par les visiteurs. Changan Auto est le plus ancien constructeur automobile de Chine et l’un des pionniers de l’industrie automobile, avec une histoire de plus de 160 ans. Fondée en 1862, la marque a continué à gagner une immense popularité dans le monde entier pour ses offres de valeur dans tous les segments de l’industrie automobile. Changan est le plus gros dépensier de recherche et développement (R&D) sur le marché automobile chinois depuis plus de 10 ans. La marque possède des centres de R&D dans 10 régions à travers 6 pays : États-Unis (R&D sur la conduite intelligente), Japon (conception intérieure), Allemagne (conception/R&D), Royaume-Uni (motopropulseur/R&D), Italie (conception extérieure) et Chine (5 centres de R&D). Changan Auto est la marque chinoise la plus vendue à domicile et peut se targuer d’avoir les normes de sécurité les plus élevées dans leurs véhicules. Onzième constructeur automobile mondial en termes de ventes avec la plus forte croissance d’année en année, Changan a également été nommée marque chinoise n°1 de la plus haute qualité par J.D. Power & Associates. Le directeur général de Motorworld déclarait également lors de l’évènement : « Nous voulons être en mesure d’offrir à nos clients exactement ce qu’ils recherchent, quel que soit leur budget, et l’introduction de Changan nous permet de continuer à le faire. Les voitures roulent parfaitement bien, les caractéristiques sont extraordinaires et le design est magnifique. Nous voulions un lancement inoubliable pour vraiment montrer aux gens ce que Changan a à offrir, et je crois que nous y sommes parvenus. Merci à tous ceux qui sont venus ! » Lors de l’ouverture du marché, 75% des véhicules avaient déjà été vendus. 180 nouveaux véhicules seront bientôt disponibles. _Vx

Infos : https://motorworldgroupsxm.com

