Communiqué : L’Office de Tourisme lance la campagne commerciale « Saint-Valentin »

Afin de promouvoir notre destination dans le monde entier, l’Office de Tourisme a choisi cette année de mettre avant le thème de la romance.

En effet, en ces temps particuliers, nos visiteurs expriment le besoin de se retrouver à deux, dans un cadre différent, à la fois idyllique et loin de leur quotidien. Avec ses plages intimistes, la variété de sa gastronomie et une offre hôtelière pleine de charme, Saint-Martin fait la promesse d’une expérience épicurienne et hors du temps.

Ainsi, à l’occasion de la Saint-Valentin, l’Office de Tourisme lance la campagne commerciale « Can’t Help Falling in Love with Saint-Martin I En 2021, la Saint-Valentin se vit à Saint-Martin ».

Grâce à la participation de plusieurs hôteliers de la partie française, les visiteurs pourront profiter de tarifs et de packages très attractifs pour tout séjour réservé entre le 1er février et le 31 mars 2021 (pour un séjour allant du 1 février 2021 au 31 mars 2022) !

Durant cette période, les offres vont bénéficier d’une très forte visibilité, en particulier sur les réseaux sociaux où une campagne met en scène l’Amour à Saint-Martin à travers plusieurs visuels de couple. Le site de réservation www.st-martin-foryou.com a également été mis en ligne par l’Office de Tourisme afin de mettre en relation directe les futurs visiteurs et les hébergeurs.

Aussi, dans un souci d’efficacité malgré le contexte sanitaire actuel, ces offres cibleront uniquement le public pouvant se rendre actuellement sur notre destination.

Enfin, l’Office de Tourisme tient à remercier l’ensemble des socioprofessionnels participants pour l’élaboration de ces packages. Nous invitons également les hôteliers, les restaurateurs et les gérants d’activités touristiques souhaitant proposer leur offre à se rapprocher du service communication le plus rapidement possible. Tél : 05 90 87 57 21