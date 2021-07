Communiqué : L’association Pélicarus en partenariat avec la COM propose le Péli’Kit Covid-19!

L’association Pélicarus a répondu à l’appel à projet lancé par la Délégation interministérielle des égalités des chances afin d’accompagner les étudiants ultramarins en France métropolitaine pendant cette crise sanitaire.

« Avec l’aide du ministère de l’Outre-mer et en collaboration avec la Collectivité de Saint-Martin, nous voulons renouveler notre action envers tous les étudiants boursiers ou non boursiers étudiant en France Hexagonale et en Outre-mer », soulignent les membres de l’association.

Pour demander votre kit Covid-19, c’est simple ! Rendez-vous sur https://www.pelicarus.org/aidescovid19 pour remplir le formulaire.

Le kit comprend :

– 20 masques

– du gel hydroalcoolique

– un bon alimentaire de 80€ qui sera envoyé dans un deuxième temps

Prenez-soin de vous !