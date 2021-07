Une marche pour rendre hommage au président haïtien assassiné

150 personnes ont défilé dans les rues de Marigot dimanche 25 juillet pour réclamer justice suite à l’assassinat de Jovenel Moïse.

C’est en grande partie sous la pluie qu’environ 150 personnes ont défilé dimanche 25 juillet dans les rues de Marigot en hommage au président haïtien Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier à son domicile.

Vêtus d’un haut blanc, sur lequel était souvent imprimée la photo du président, et arborant drapeaux haïtiens et affiches annonçant la manifestation, des membres des communauté haïtiennes de Saint-Martin et Sint Maarten et ceux qui voulaient exprimer leur solidarité, ont marché du rond point de Bellevue au parking de Galisbay pour réclamer justice afin que ce crime ne reste pas impuni.

Cette marche était organisée par l’Association «Les A» en collaboration avec la fondation le Sommet, United Haitian Community, l’association Kiskeya, les chauffeurs de bus de la partie hollandaise, l’association PEC et Fel ak tout Kew, ainsi que les leaders religieux des églises haïtiennes de l’île.

Une veillée publique s’était tenue jeudi soir à Emilio’s Park pour saluer la mémoire de Jovenel Moïse. www.soualigapost.com