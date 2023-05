Cérémonie de naturalisation : dix-neuf nouveaux citoyens français reçus en Préfecture

Le jeudi 11 mai dernier, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française a eu lieu en Préfecture.

Cette cérémonie a été conduite par le Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, en présence du Secrétaire Général, Sous-Préfet, Fabien Sésé, de Bernadette Davis et Dominique Louisy, respectivement 2ème et 3ème vice-présidente de la Collectivité, de la Conseillère Territoriale Martine Beldor et des agents du Service de la Citoyenneté et de l’Immigration de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La charte des droits et devoirs du citoyen français a été remise à chacun des heureux récipiendaires, après avoir chanté la Marseillaise. Au total 19 personnes provenant d’horizons variés (Haïti, Liban, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Argentine, Canada, Honduras, Colombie) ont reçu la nationalité française.

