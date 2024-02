Caribteens Care : Pour les jeunes, par les jeunes

Projet porté par la Croix-Rouge de Saint-Martin, la plateforme Caribteens Care est née afin de mieux répondre aux exigences de la jeunesse sur le terrain en matière de santé.

Podcasts, vidéos, témoignages, articles, réseaux sociaux, site internet (en cours de construction), Caribteens Care traite les problématiques de la jeunesse identifiées par les jeunes eux-mêmes issus de Santé Jeune (11-25 ans) de la Croix-Rouge de Saint-Martin, qui se sentait limitée par le peu d’interventions en milieu scolaire. Certains locaux du Pôle Santé de Marigot se sont transformés en studio mobile de radio ou de vidéo pour les besoins du projet. Véritable outil de promotion et de prévention dans les domaines de santé, d’addiction, d’alimentation ou de santé sexuelle, le projet donne la parole aux jeunes, assistés par des professionnels de santé, afin d’en toucher d’autres. Le nom Caribteens renvoie aux jeunes de la Caraïbe, l’ajout de Care est un rappel à la santé ainsi qu’au fait de prendre soin de soi et des autres. Le logo illustre parfaitement l’union des différentes thématiques ciblées par le projet : santé, jeunesse, identité caribéenne. La Croix-Rouge offre un environnement sûr, sans jugement, dans l’acceptation de la diversité, où les jeunes se sentent entendus, écoutés et soutenus. En choisissant les thèmes qui leur paraissent pertinents, les jeunes ouvrent plus largement le dialogue sur, par exemple, les comportements à risque en fournissant des conseils et des ressources grâce à l’expertise de professionnels de santé. Outre sa fonction préventive, Caribteens Care permet à la jeunesse saint-martinoise de s’impliquer en encourageant la solidarité, le partage d’expériences et le soutien mutuel nécessaire dans cette tranche d’âge parfois complexe à vivre pour certain.e.s, et des parents démunis ou dans l’ignorance. En termes de chiffres depuis le 1er post sur les réseaux sociaux en juin 2023, la plateforme compte déjà plus de 200 abonnés pour 12.000 personnes touchées, 13 podcasts avec 200 écoutes, 20 vidéos produites dont un témoignage poignant d’un jeune qui témoigne de la 1ère crise d’épilepsie de son frère. Le contenu est disponible en anglais, français et espagnol. Avec pour volonté de toucher le plus grand nombre, la Croix-Rouge lance un appel aux jeunes saint-martinois et aux professionnels de santé afin de gonfler l’équipe qui a depuis son lancement comptabilisé une cinquantaine de jeunes et une trentaine d’adultes, et un autre appel aux institutions et partenaires éventuels pour renouveler les financements (arrêt mars 2024). Pour la Croix-Rouge, Caribteens Care est un « vrai support de promotion de la santé, de l’engagement des jeunes et des connaissances des professionnels de santé » sur des problématiques qui touchent les Antilles en général. Longue vie à Caribteens Care. _Vx

Infos :

Facebook : CaribTeens Care

Instagram : caribteens.care

Youtube : CaribteensCare

Tik Tok : caribteenscare

