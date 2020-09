SANTE : L’île a compté 110 nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière

La semaine dernière (du 28 août au 4 septembre), 110 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés sur l’île : 43 en partie française et 67 en partie hollandaise, soit 3 de moins que la semaine précédente. Il s’agit de la seconde baisse hebdomadaire consécutive ; le pic de nouveaux cas avait été atteint entre le 14 et le 21 août avec un total de 166 cas sur l’ensemble de l’île (67 en partie française et 99 en partie hollandaise).

La partie française enregistre 6 nouveaux cas en plus en une semaine par rapport à la semaine précédente et la partie hollandaise en compte 9 de moins. Toutefois, le taux de positivité demeure largement supérieur en partie hollandaise : 81,71 % contre 22,16 %. En partie hollandaise, seuls 15 tests se sont révélés négatifs sur les 82 réalisés en une semaine. En partie française, 194 personnes ont été testées (151 résultats négatifs).

Au 4 septembre en partie française, 17 personnes sont prises en charge par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming et 2 par le CHU de Guadeloupe. Depuis le début de la pandémie, 256 personnes ont contracté le virus et 107 ont été déclarées guéries. Au total, 3 039 tests PCR ont été effectués. Le nombre de cas actifs est de 142 ; 125 personnes sont confinées à leur domicile.

En partie hollandaise, selon le dernier bulletin sanitaire qui date du 9 septembre, 178 personnes sont porteuses actuellement du virus. Depuis le début de la pandémie, 530 personnes ont contracté le virus et 333 ont été déclarées guéries. Six patients sont hospitalisés. 1 650 tests PCR ont été effectués (selon les chiffres publiés le 7 septembre) au sein de la population et 863 à l’aéroport Juliana depuis la mi-mars.

