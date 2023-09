CARAÏBE / Dominique : Sylvanie Burton élue présidente aujourd’hui

Le mercredi 30 août 2023, le Premier Ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, annonçait le choix de nommer Sylvanie Burton pour le poste de Présidente de la République lors du sommet économique Kalinago.

Sylvanie Burton, candidate à la présidence de la Dominique sélectionnée par le Premier Ministre, appartient elle-même à la communauté Kalinago, les premiers habitants des Antilles. L’annonce de son élection pendant le sommet économique Kalinago fut donc particulièrement historique. Selon le Premier ministre, il ne faut pas « sous-estimer » l’ampleur du symbole d’avoir une personne Kalinago à la tête du pays et une femme de surcroit. Sylvanie Burton deviendra le première présidente Kalinago de l’histoire de la Dominique et la première femme présidente. Pour lui, Sylvanie Burton incarne une « période passionnante pour les peuples autochtones du monde entier ».

Ainsi, il estime que les yeux du monde entier auront les yeux rivés sur la Dominique ce mercredi 27 septembre 2023 lorsque le Parlement élira officiellement la nouvelle présidente du pays. Âgée de 58 ans, mariée et mère de deux enfants, Sylvanie Burton est fonctionnaire d’État depuis 2014. Au cours de sa carrière et forte d’une réputation impeccable concernant son travail et son éthique, elle a déjà dirigé les services dans trois ministères, les Affaires Étrangères, le Commerce et la Jeunesse. Possédant un master en gestion et une licence en développement rural, la future présidente de la Dominique occupe actuellement le poste de secrétaire permanente au ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale, des affaires Kalinago et de l’autonomisation des circonscriptions. Originaire de Salybia, elle a grandi dans le territoire des Kalinagos situé sur la côte Atlantique de la Dominique. Ce 27 septembre 2023, Sylvanie Burton devient la première femme cheffe d’État de la Dominique. _Vx

