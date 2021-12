Boxe : Une 1ère rencontre inter-îles contre le team Saint Martin/Sint Maarten prometteuse

Samedi dernier s’est tenu au « Emilio Wilson Recreation park » de Sint Maarten la 1ère confrontation de Boxe Anglaise inter-îles depuis 2019.

Le Team SXM regroupant les clubs de de Sint Maarten et Saint-Martin avec ABC Inter Sport et Orléans Boxing Club ont organisé cet évènement sportif qui s’est révélé positif dans tous les points pour les boxeurs et le grand nombre de spectateurs.

En dehors de Saint Martin, les pays participants provenaient des îles de Curaçao, Dominique, Anguilla, Aruba, St Lucie, et un représentant des USA.

Bien que les confrontations ont été intéressantes et intenses, la majorité d’entre elles était des premières mises de gant à part le dernier combat pour la ceinture de Saint Martin. Il opposait Dwinley Matilda 74kg de Curaçao à Malcom Philipps 74kg de Sint Maarten. Superbe combat d’une grande technicité de 3 rounds de 3 minutes qui a été remporté par notre partenaire insulaire coaché par Shawn BLAIR.

Philippe ARRENDEL et Leonardo INCARDONA et Shawn BLAIR ont été les coorganisateurs de cet évènement qui sera reconduit en février prochain.

Pour tout renseignement, appelez :

Philippe ARRENDEL de «ABC Intersport ». Tél: 0690 35 15 01

Leonardo INCARDONA de « Orléans Boxing Club SXM » Tél: 0690.62.55.19