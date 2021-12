Plus de 3M€ prévus pour rénover et réaménager la Plantation Mont Vernon

En 2011, la Plantation Mont Vernon qui appartenait alors à un privé avait été restaurée ; le chantier avait été mené par l’association Archéologique Hope Estate. Deux ans plus tard, la COM l’avait achetée. Puis le site a été détruit par le passage de l’ouragan Irma. Considérant que la Plantation «fait partie de l’histoire de Saint-Martin», la COM souhaite sauvegarder ce patrimoine et le rénover.

Le chantier devrait se dérouler en trois phases pour un montant global d’environ 3,04 millions d’euros. La première phase consistera en «la reconquête, la mise en sécurité et en la préservation du site » et l’aménagement de 4 000 mètres carrés du parc, pour un coût estimé à 405 000 euros. La seconde phase verra la reconstruction et l’aménagement de l’habitation en vue de proposer un accueil culturel et touristique pour un coût de 832 500 euros. La dernière phase nécessitera un investissement de 1,81 million d’euros pour la construction d’une scène ouverte, la pose de panneaux de signalisation, la replantation et l’aménagement du reste du site. L’objectif de la COM est d’ouvrir le site à la mi 2024.

La reconstruction de l’ancienne maison de maître et de l’ancienne citerne avait fait partie des sites retenus par la Mission Bern dans le cadre du loto du Patrimoine. La Fondation du patrimoine participera ainsi au financement du chantier à hauteur de 353 000 euros dans la phase 1 et de 150 000 euros dans la phase 2.

Enfin, la COM vient de lancer un appel d’offres pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ce chantier.