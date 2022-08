Beach tennis : Saint-Martin se montre déjà lors de la première journée des championnats de France de Beach Tennis

Du 18 au 20 août, Dunkerque accueille pour la seconde année consécutive les championnats de France de Beach Tennis. Sous les couleurs de la Guadeloupe, 12 Saint-Martinois participent à ces championnats avec une première journée plutôt réussie.

Ce 18 août marquait le début des championnats de France de Beach Tennis sur la plage de Malo-Les-Bains à Dunkerque. Après des qualifications régionales en juin dernier, 32 équipes seniors, hommes comme femmes, s’affrontent pour désigner le champion de France de la discipline. Chez les jeunes, les catégories U18 et U14 sont aussi de la partie. Parmi les nombreuses paires présentes en Métropole, Saint-Martin et ses deux clubs que sont le Kakao Beach Club et le Friendly Caribbean ont envoyé une délégation de 12 joueurs répartis dans les différentes catégories.

Après une première journée de compétition, les résultats sont plutôt encourageants puisque :

Chez les U14 filles, le duo composé d’Amélie Thiant et Jade Guindé a gagné ses deux matchs de poules. Les filles représentent les meilleures chances de médaille. Ensuite, Charlotte Martinez et Zoé ont gagné leur premier match de poule en attendant le second.

En U14 garçons, Jules Lamort et Eliam Giordano ont perdu contre la Martinique en huitième et ont gagné leur premier match de classement. Quant à Tiago Andreoletti et Kenny Bouny, ils se sont hissés en quart de finale.

Pour la catégorie U18 filles, Lisa Andreoletti et Charlotte Claudel ont remporté leur huitième de finale et jouent en quart de finale ce vendredi contre la Réunion, ogre de la compétition.

En U18 garçons, Shetone Covini et Alexandre Thiant sont en quart après une victoire contre la Corse.

Enfin chez les séniors et plus précisément chez les femmes, Sabrina Goubard et Laurence Delaporte, ainsi que Fanny Rollet et Virginie Carien, et Patou Andreoletti et Anne Favreau passent en huitième après des matchs accrochés. Seule la paire Marine Dagorne et Océane Gomez ont perdu au super tie-break en seizième.

Et pour finir chez les hommes, le tirage n’avait pas épargné Lolo Delaval et Chris Lerasle, ni Romain Dubois et Will Breton qui ont perdu d’entrée de jeu.

Il ne reste plus, chez les hommes, que Yo Bervas et Seb Finel qui se sont qualifiés pour jouer contre une équipe de la Réunion en huitième. _Pc

