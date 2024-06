BEACH TENNIS : Le KKO Beach Club se qualifie pour les championnats de France

Lors du championnat régional en Guadeloupe le premier week-end de juin, les joueurs de beach tennis de Saint-Martin ont porté haut les couleurs du territoire.

Fort d’une délégation de 6 jeunes joueurs et 3 adultes dans la compétition, le KKO Beach Club a été dûment représenté sur la plage guadeloupéenne en remportant deux titres de champion de Guadeloupe en U14 et U18 filles et un titre de vice-champion en U14 garçon. Ce championnat n’est pas anodin car l’évènement permettait aux participants de se qualifier pour les championnats de France qui auront lieu en août prochain à Palavas-les-Flots. Félicitations à nos joueurs pour leur détermination et leur talent croissant. L’association KKO Beach Club remercie la Collectivité de Saint-Martin pour son soutien tout au long de l’année en faveur des jeunes et de la pratique de ce sport devenu très prisé. Preuve en est avec le tournoi BT 250 adultes et BT 100 jeunes qui a eu lieu quelques jours plus tôt sur la plage de la Baie Orientale où 42 jeunes ont foulé le sable, raquette à la main. La victoire de Charlotte Martinez et Charlotte Claudel s’est répétée lors du championnat guadeloupéen, confirmant la motivation des jeunes de Saint-Martin à se démarquer des autres compétiteurs. _Vx

Résultats complets du championnat régional en Guadeloupe

Chez les jeunes :

1ère place pour Maelys Farlot et Margot Brunel en U14

1ère place pour Charlotte Martinez et Charlotte Claudel en U18

2ème place pour L’eau Besseiche et Sebastian Moreau en U14

Chez les adultes :

4ème place pour Hanae Antonneti et Claudy Delaballe de Saint-Barthélemy

7ème place pour Mathieu Ferreira et David Farlot

