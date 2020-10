Baisse de 11 % des recettes du gouvernement de St Maarten sur le premier semestre

Le gouvernement de Sint Maarten enregistre sur le premier semestre de l’année une baisse de 11 % de ses recettes fiscales qui s’élèvent à 138 300 164 millions de naf, soit 76,83 millions de dollars (64,84 millions d’euros). C’est 9,77 millions de moins par rapport à juin 2019.

Près de 60 % des recettes du semestre ont été récoltées lors du premier trimestre ; sur cette période, elles affichent une progression de 10 % avec 4,26 millions récoltés en plus par rapport à 2019. Ces résultats ont permis de compenser les 32 % de baisse constatés lors du deuxième trimestre : entre avril et juin, les recettes sont inférieures de 14 millions par rapport à celles de 2019 et de 16,78 M$ par rapport à janvier-mars 2020.

En valeur relative, les baisses les plus grandes par rapport à 2019 sont constatées au niveau des recettes issues des taxes sur les times share (-33 %) et les locations de voitures (-37 %).

Les recettes de la taxe de séjour ont baissé de 30 % pour s’élever à 1,21 MUSD contre 1,73 million l’an passé à la même époque.

En valeur absolue, les recettes qui ont le plus diminué sur le semestre 2020 sont celles provenant des impôts (3,24 M) qui s’établissent au 30 juin à 36,42 millions de dollars.

Ce que le gouvernement classe dans «autres recette », a aussi diminué de 10 %, passant de 38,64 M à 34,97 M de dollars.

Enfin, les recettes de la turn over tax soit l’équivalent de la TGCA côté français s’inscrivent aussi en baisse (-18,8 %) à fin juin pour atteindre 32,43 millions de dollars. Alors que durant le premier trimestre, elles avaient progressé de plus de 15 % par rapport à 2019, elles ont chuté de plus de la moitié au deuxième trimestre sur un an. (soualigapost.com)