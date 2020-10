ENVIRONNEMENT : Organisation d’une campagne de nettoyage des 2 côtés de l’île

Les services en charge de l’environnement au sein du gouvernement hollandais souhaitent limiter l’usage du plastique à usage unique sur leur territoire. Aussi ont-ils contacté Pascale Laborde, l’élue en charge de l’environnement au sein de la Collectivité après son intervention lors du conseil territorial sur la question.

«Ils souhaitent que nous mettions en place des actions en commun pour sensibiliser la population et les professionnels», explique Pascale Laborde. Une première campagne d’information vient ainsi d’être lancée sur l’ensemble du territoire. Cette action fait suite à celle déjà menée l’an passé au moment du carnaval à St Maarten.

Une autre campagne sera organisée fin novembre toujours des deux côtés de l’île, il s’agira par contre d’une campagne de nettoyage similaire à celles déjà initiées en partie française en 2017 et 2018. Associations, citoyens, élus seront invités à y participer. Les services de la COM et du gouvernement de St Maarten travaillent à l’organisation de cette action.

