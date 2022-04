Un appel à projets pour la protection des enfants

La Collectivité lance un appel à projets pour la création d’un lieu de vie et d’accueil de 7 places pour l’accueil des enfants et jeunes, garçon ou fille, de 0 à 21 ans, confiés au service de l’aide sociale à l’enfance de la COM.

L’appel à projets s’inscrit dans la diversification de l’offre en protection de l’enfance impulsée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant.

Les dossiers de candidature devront être transmis dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication du présent avis, cachet de la poste faisant foi.

Chaque candidat devra adresser son dossier, en une seule fois, par courrier recommandé avec avis de réception, à l’adresse ci-après :

Collectivité de Saint-Martin

AAP N°001-2022 COM LVA 2022 – NE PAS OUVRIR

Délégation Solidarité Familles

Hôtel de la Collectivité

97150 Saint-Martin

