Rattrapage de cours du 27 mai pour les Iles du Nord

Conformément au calendrier scolaire qui a été arrêté pour l’année scolaire 2021/2022, les classes de la région académique Guadeloupe vaqueront les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 mai 2022.

Les deux jours suivants, le jeudi 26 mai sera férié pour tout le monde (Ascension) et le vendredi 27 sera férié seulement en Guadeloupe (abolition de l’esclavage). Sachant que la date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est le 9 octobre pour Saint-Barthélemy et le 28 mai pour Saint-Martin, il a été décidé que les cours du vendredi 27 mai seront rattrapés, pour les deux îles, à une autre date et ce afin que tous les élèves et les personnels de l’académie puissent bénéficier d’une semaine complète de congés. A Saint-Barthélemy, à la demande de la Collectivité le jour de la Mi-carême (24 mars 2022), non vaqué à Saint-Barthélemy, sera récupéré le 27 mai 2022 pour l’ensemble des établissements scolaires (écoles et collège). Les élèves, les parents et les personnels en ont été informés. A Saint-Martin, pour les trois collèges et les deux lycées, chaque chef d’établissement a soumis au CA de l’établissement les modalités de rattrapage des cours du vendredi 27 mai. Les élèves, leurs parents, les personnels et les partenaires en ont été informés.

Pour les écoles maternelles et élémentaires publiques, après concertation avec les directrices et les directeurs d’école ainsi que la COM de Saint-Martin et la CTOS, les cours du 27 mai seront rattrapés le mercredi 13 avril aux horaires habituels d’ouverture des écoles, le matin et l’après-midi. Les directrices et les directeurs d’école informeront les élèves, les parents et les personnels.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui