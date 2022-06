ANIMATION : La COM lance l’appel à projets « Edu’Camp 2022 » 

La Collectivité de Saint-Martin lance l’appel à projets « Edu’Camp », destiné aux associations et entreprises locales évoluant dans le domaine de la culture, du sport et de l’animation.

Le dispositif « Edu’Camp » a été élaboré par la Collectivité de Saint-Martin. Il offre un accompagnement scolaire durant les grandes vacances à travers un soutien ludique en direction des jeunes du territoire, âgés de 11 à 15 ans. Ce dispositif apporte un soutien aux collégiens dans les matières générales, français, anglais et mathématiques, mais il a aussi vocation à leur permettre de s’épanouir en pratiquant des activités éducatives et divertissantes. Cet appel à projets est destiné aux associations et/ou aux entreprises capables d’accompagner la collectivité dans la mise en place d’activités récréatives : jeux, échec/dames, sports, audiovisuel, musique et tout autre activité ludique s’adressant à des jeunes adolescents. Edu’Camp a lieu du 11 au 29 juillet 2022, de 8h00 à 12h30, au lycée professionnel Daniella Jeffry de Marigot. Il s’adresse aux élèves de la 6ème à la 3ème.

Accès au dossier sur le site internet de la Collectivité : http://www.com-saint-martin.fr/Appel-%C3%A0%C2%A0-Projets-Edu-Camp-%C3%A0%C2%A0-destination-des-associations-et-entreprises-locales_Saint-Martin-Antilles_2535.html

Date limite de dépôt : Vendredi 17 Juin 2022

Contacts :

Raissa LAKE – chef de service jeunesse : raissa.lake@com-saint-martin.fr

Jean-Marc GERVAIS – responsable des opérations : jean-marc.gervais@com-saint-martin.fr

Rachelle CHILIN – chef de projets : rachelle.chilin@com-saint-martin.fr

Les associations et/ou les entreprises retenues seront notifiées par courriel.

Tél : 05 90 29 59 14

Annexe de la Cité Administrative Rue Jean-Jacques Fayel, Concordia 97150 SAINT-MARTIN CEDEX

www.com-saint-martin.fr

Facebook : Service Jeunesse et Sports de la Collectivité de Saint-Martin

