Le Pôle Solidarité et Familles fermé au public jusqu’au 20 juin

L’accueil de la délégation Solidarité et Familles, rue Léopold Mingau à Concordia, est exceptionnellement fermée au public pour travaux depuis lundi et cela jusqu’au 20 juin.

Des travaux de réaménagement complet de l’accueil sont réalisés afin d’améliorer la sécurité, la discrétion et la qualité des échanges lors de la réception des usagers. Une continuité du service est maintenue afin d’éviter toute rupture de droit.

A cet effet, les usagers sont invités à prendre contact avec la délégation Solidarité et Familles par téléphone au numéro habituel 0590 29 13 10 ou de se rapprocher de la Maison des Solidarités et des Familles (MSF) la plus proche de leur domicile :

– MSF de Concordia, 10 rue Mont Carmel : 0590 87 93 22 (horaires ouverture : 8h00-15h00)

– MSF de Quartier d’Orléans, 11 rue de Coralita : 0690 77 28 45 (8h00-15h00)

Les Maisons France Services de Quartier d’Orléans et de Sandy- Ground sont également ouvertes au public de 8h30 à 13h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 8h30 à 13h00 le mercredi.

Une boite aux lettres est mise à la disposition du public sur chaque site afin de déposer tout dossier de demande d’aide ou courrier à destination des services instructeurs.

52 vues totales, 52 vues aujourd'hui