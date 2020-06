Accidents en série impliquant des scooters : quatre blessés transportés à l’hôpital

Au moins deux accidents de la route impliquant des scooters sont survenus dimanche dernier en partie française. Fort heureusement, les personnes impliquées n’ont été que légèrement blessées…

Le premier accident a eu lieu en fin d’après-midi dans la ligne droite de la Baie Nettlé. Pour des raisons encore inconnues, un véhicule a heurté un scooter. Le motocycliste et son passager ainsi que le conducteur du pick-up ont été légèrement blessés dans le choc et transportés à l’hôpital. A noter que les deux personnes à bord du scooter ne portaient pas de casque de protection.

Le second accident s’est produit aux alentours de 21h30 non loin du « Petit Hôtel » à Grand-Case. Là encore, le pilote d’un deux-roues a perdu le contrôle de son engin après avoir percuté par l’arrière un véhicule type « Hummer ». Seul le motocycliste a été légèrement blessé et pris en charge par les secours.