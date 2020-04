Coronavirus (Guadeloupe) : La quatorzaine en pratique à l’aéroport Pôle Caraïbes

Ce jeudi 16 avril, les passagers du vol Air France en provenance de Paris ont été accueillis par le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur adjoint de l’ARS. Ils leur ont présenté et expliqué les raisons de la quatorzaine que chacun va devoir observer.

Chaque passager a été thermoflashé et a reçu un masque ainsi qu’un document d’information sur le principe de la quatorzaine avant d’être conduit en bus dans le centre d’hébergement dédié.

Durant quatorze jours, les arrivants ne devront pas recevoir de visite ni sortir de l’enceinte de l’établissement.

Le dispositif d’accueil à l’aéroport était assuré par la Croix-Rouge mobilisée sur cette opération et sur le suivi au quotidien des passagers durant leur quatorzaine, sous le contrôle sanitaire de l’ARS.

La police aux frontières et l’équipe de l’aéroport étaient également mobilisés pour cette première opération qui se renouvellera désormais pour chaque arrivée.