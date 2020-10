SANTE : 164 cas actifs de Covid-19 sur l’île

Selon les derniers bulletins sanitaires* publiés par l’agence régionale de santé et le gouvernement de Sint Maarten, 164 personnes sont actuellement porteuses du covid-19 : 112 en partie française et 52 en partie hollandaise.

10 résidents de la partie française sont hospitalisés : 6 à Saint-Martin, 1 en Guadeloupe et 3 en Martinique. Côté hollandais, 3 patients sont hospitalisés. Le nombre de cas cumulé est de 501 en partie française et de 719 en partie française. Respectivement 5 801 et 4 713 tests PCR ont été effectués au sein de la population et 1 123 à l’aéroport Juliana.

30 personnes sont décédées après avoir contracté le virus (8 en partie française et 22 en partie hollandaise). 1 025 en sont guéries (380 en partie française et 645 en partie hollandaise).

* en date du 11 octobre pour la partie française et du 13 octobre pour la partie hollandaise.