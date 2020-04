Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Monsieur Daniel Gibbs, a adressé, lundi 13 avril, un courrier à la ministre des Outre-mer Annick Girardin, sollicitant le gouvernement au regard du décret n°2020-377, afin qu’il déploie des renforts conséquents (moyens humains et matériels) auprès de l’hôpital Louis Constant Fleming de Saint-Martin, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le centre hospitalier de Saint-Martin a préalablement identifié ses besoins et a fait part de sa demande de renforts, fin mars, selon les règles prescrites, par l’intermédiaire de l’ARS Guadeloupe. L’hôpital a exprimé le besoin de deux anesthésistes réanimateurs, deux urgentistes et un infectiologue pour les mois à venir, ainsi que des masques et respirateurs.

Soucieux que les ressources disponibles à Saint-Martin permettent à l’Hôpital de faire face à la crise du COVID-19, sans impacter négativement le traitement d’autres pathologies, le président Gibbs a alerté la ministre des Outre-mer sur les besoins urgents de notre hôpital, comptant sur la solidarité nationale.

Le Président tient à remercier, la députée de Saint-Martin Saint-Barthélemy, madame Claire Guion-Firmin pour son intervention auprès du Gouvernement au bénéfice des îles du Nord et pour le travail collaboratif engagé avec l’exécutif territorial de Saint-Martin, depuis le début de cette crise sanitaire.

Rappelons également que sous l’impulsion de son Président, et en lien avec la direction de l’ARS de Guadeloupe, la collectivité de Saint-Martin a engagé la commande de trois machines de dépistage PCR (dépistage sur symptômes), ainsi que de 2400 kits sérologiques (recherche d’anticorps), dans le cadre d’une concertation étroite menée avec les acteurs majeurs de la santé à Saint-Martin.

Le Président Gibbs indique qu’une coopération a été engagée avec la Collectivité de Saint-Barth qui partage les mêmes ambitions de dépistage et de protection de sa population que Saint-Martin.