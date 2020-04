Social (Covid-19) : Mobilisation générale de l’Association « Saint-Martin Uni » !

«Nous avons constaté un confinement partiel de notre population ce qui laisse à penser des risques d’aggravation de la crise sanitaire et de propagation rapide de ce fait. Notre inquiétude porte particulièrement sur le Quartier de Sandy Ground», expliquent Taï Ghzalale, Jeanne Vanterpool et les autres membres de l’association Saint-Martin Uni.

«Nous avons pu observer attentivement le colossale et excellent travail fait par les services de l’État et de la COM et nous avons souhaité y prendre part, y contribuer en tant que société civile », poursuivent-ils.

Jeudi dernier, l’association a donc organisé une réunion à laquelle elle a invité des «personnes lui semblant avoir la sensibilité nécessaire et la reconnaissance locale de la population et leurs oreilles », que sont Georges Richardson, Antero Santos, Lucien Gamiette, Annick Petrus et Angèle Dormoy.

Ensemble, ils ont décidé de la mise en œuvre de plusieurs actions. La première est la définition d’un plan de communication multilingue, avec bande son et vidéo, passage dans les quartiers avec un mégaphone en multilingue, d’abord à Sandy Ground, puis dans d’autres quartiers (Concordia, Rambaud et Quartier d’Orléans).

«Cette action sera poursuivie par des personnes que nous allons devoir rémunérer », souligne l’association. Une demande d’aide financière et de mise à disposition de moyens a été faite auprès de la COM et de la préfecture.

«En parallèle, sachant que la COM, va commencer à distribuer des paniers et des plateaux repas, nous souhaitons nous y associer en finançant par des dons faits par les acteurs économiques », complète Taï Ghzalale. L’association souhaite par exemple acheter «un container de riz et d’eau, qui seront distribués à la population ».

Elle veut aussi pouvoir acheter des masques et communiquer les informations pour les confectionner soi-même, ainsi que le liquide désinfectant.

«L’objectif général est de participer à l’effort des instances locales et nationales, et de favoriser un retour à la normale au plus vite au sein du territoire de Saint-Martin », conclut Taï Ghzalale.