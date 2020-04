Coronavirus : 114 cas actifs confirmés en Guadeloupe

Selon l’ARS, la Guadeloupe compte ce mardi 31 mars, 7 nouveaux cas confirmés de COVID 19 en 24 heures, ce qui porte à 114 le nombre de cas avérés.

27 patients sont hospitalisés au CHUG, dont 14 en réanimation et 13 en médecine. 4 patients sont pris en charge par le Centre hospitalier de Basse-Terre.

Les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (64 %). Dans cette tranche d’âge, les 45-64 ans sont les plus touchés (35%).

La part des 75 ans et plus, représente 13 % des cas, en légère augmentation (+2%).

Selon l’Agence régionale de santé, 22 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe, soit 2 de plus que lundi.