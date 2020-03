Covid-19 : 45 cas positifs en Guadeloupe, le seuil épidémique a été franchi !

La Guadeloupe totalise à ce jour 45 cas confirmés de Covid-19, soit 12 cas de plus qu’hier. Le seuil épidémique de 40 cas est donc franchi. Les efforts de confinement sont plus que jamais à respecter.

A ce jour, huit patients sont hospitalisés au CHU : cinq au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU et trois patients en réanimation.

L’enquête conduite par l’ARS et Santé publique France se poursuit pour identifier les parcours des personnes confirmées Covid-19. Les personnes contacts sont appelées au téléphone par l’équipe dédiée de l’ARS pour les informer, leur indiquer la conduite à tenir (maintien en isolement + surveillance de leur état de santé), et leur préciser les modalités de prise en charge en cas d’apparition de symptômes.

L’ARS de Guadeloupe, met en place en partenariat avec l’Assurance Maladie et la Croix Rouge Française une plateforme de Réponse, d’Information à la population, d’Orientation, de Suivi et de Télémédecine pour soutenir la démarche d’identification et d’orientation des patients symptomatiques Covid-19. Cette plateforme opérationnelle dès vendredi permettra d’éviter la saturation centre 15 et répondre préserver sa fonction de régulation des situations d’urgence vitale. Ce dispositif est monté en collaboration étroite avec les médecins libéraux et les hospitaliers. Elle sera opérationnelle ce vendredi.

La stratégie de dépistage et de prise en charge des patients en Guadeloupe a été produite et est en cours de finalisation dans sa mise en œuvre en concertation avec les acteurs de santé.