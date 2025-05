SOCIAL / Projet Chrysalide : un nouveau souffle pour les invisibles

Ils sont sans emploi, souvent sans logement, en rupture avec les institutions, sans inscription à France Travail, ni accès aux aides sociales. Ce sont les “invisibles”. Depuis janvier 2025, un projet pilote leur est destiné à Saint-Martin et en Guadeloupe : le projet Chrysalide, financé par la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) dans le cadre de la loi pour le plein emploi.

Porté par un consortium réunissant l’ALEFPA-Le Manteau et les Compagnons Bâtisseurs SXM, Chrysalide repose sur une ambition forte : remettre les plus isolés sur un chemin de reconstruction sociale et professionnelle, en mutualisant les compétences des deux structures.

“Nous travaillons depuis un an à ce projet. Il a été jugé au niveau national, et la note obtenue montre que notre approche fait sens”, souligne Audrey Gil, directrice de l’ALEFPA-Le Manteau.

Une approche de terrain : “Aller vers”

L’action commence par le repérage, sur le terrain : maraudes dans les quartiers, présence devant les supermarchés, interventions lors d’événements populaires. L’objectif est d’entrer en contact avec celles et ceux qui ne demandent rien, parce qu’ils ont perdu confiance ou se sentent exclus du système. “Nous nous appuyons aussi sur le bouche-à-oreille des familles, et sur nos chantiers solidaires pour identifier les profils”, précise Maé Bridier, directrice des Compagnons Bâtisseurs de SXM.

Une fiche de repérage est ensuite remplie, puis vient une première phase d’accompagnement social : mise à jour des papiers, gestion du budget, ateliers éducatifs, groupes de parole, soutien individuel.

Reconstruire les fondations

Chaque parcours est entièrement personnalisé. Il débute souvent par la recherche d’un logement, la résolution de difficultés de santé ou la lutte contre les addictions selon le profil. Le bénéficiaire est guidé pour s’inscrire à France Travail, première étape indispensable pour prétendre à une indemnité mensuelle tout eu long du parcours et commencer un véritable parcours d’autonomie.

Ensuite, les Compagnons Bâtisseurs prennent le relais sur la remobilisation professionnelle, avec des ateliers d’initiation, des stages, de l’immersion, et un accompagnement vers l’entreprise ou la formation.

En résumé et dans la continuité du projet Contrat d’Engagement Jeune – Jeunes en Rupture (CEJ-JR) de l’ALEFPA-Le Manteau, le projet Chrysalide a pour mission de repérer, d’orienter, de remobiliser et d’insérer socialement et professionnellement, pour que chaque personne isolée du système puisse (re)trouver sa place dans la société et s’épanouir dans son projet de vie.

150 personnes accompagnées en 3 ans

À Saint-Martin comme sur les zones Cap Excellence et Côte-sous-le-vent en Guadeloupe où les deux associations lauréates sont présentes, l’objectif est d’accompagner 150 personnes sur trois ans pour chaque territoire.

En 2025, le projet cible les plus de 25 ans. Dès 2026, il s’ouvrira aux 16 à 77 ans. Chaque parcours dure en moyenne entre 6 et 9 mois, jusqu’à ce que la personne retrouve stabilité et autonomie.

Le budget global de 725.000€ sur trois ans permet de mobiliser une équipe de terrain pluridisciplinaire, et des moyens pour les ateliers, stages et accompagnements individualisés.

Le projet Chrysalide, c’est aussi une coopération inédite entre Saint-Martin et la Guadeloupe. “Pour une fois, on travaille vraiment ensemble. C’est un projet transversal, une belle dynamique”, conclut Audrey Gil.

Phase en cours, et probablement la plus importante : se faire connaître. Les représentants du projet Chrysalide seront présents sur le Lov3 Days en juin prochain afin de faire connaître ce dispositif qui peut changer une vie. _Vx

Infos : Marigot – 06 90 66 62 23

Friar’s Bay – 06 90 43 11 11

Quartier d’Orléans – 05 90 29 26 80

Calendrier des Maraudes et du Bricobus du projet Chrysalide

Jeudi 22 mai – 9h-12h : Ancien hôpital

Mardi 3 juin – 9h-12h : Quartier d’Orléans

Vendredi 6 juin – 9h-12h : Marigot

Mardi 24 juin – 9h-12h : Saint-James

Jeudi 26 juin – 9h-12h : Hameau du Pont

Jeudi 17 juillet – 9h-12h : Concordia

Jeudi 28 août – 9h-12h : Grand-Case