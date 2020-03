The Red Carpet Edition : une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte

Artistes de Sint Maarten et de Saint-Martin, Malaïka Maxwell, Cameron Hyman et Kareem Brooks unissent leurs forces pour créer une soirée unique dédiée aux amateurs d’Art le samedi 21 mars 2020 à 19heures au Belair Community.

L’événement a rassemblé plus de 300 personnes lors des deux éditions précédentes. Comme en 2018 et 2019, il s’agit d’une soirée mettant en lumière trois formes artistiques : musique, photographie et gastronomie ; mettant en vedette chaque artiste dans son propre domaine et entraînant les participants dans une expérience faisant appel à plusieurs de leurs sens. La nouveauté de 2020, la danse est aussi au programme avec la collaboration de Jonathan Van Arneman.

La soirée commencera à 19 heures par un apéritif au cours duquel les participants recevront leur premier plateau du Chef Kareem Brooks, en visionnant l’exposition de photographies de Cameron et des deux photographes invités cette année.

Malaïka Maxwell montera ensuite sur la scène avec le soutien de «My Band» composé des chanteurs et musiciens bien connus de St Martin, Shakiya Arrindell, Royalty, Shawn J., Leonardo Richardson, Adrian Scott, Wilky Souklaye et Michael Wilson.

Son répertoire sera composé de différents genres, allant du r & b à la soul en passant par le zouk, le reggae et un petit passage acoustique.

La piste de danse est de retour cette année, alors préparez-vous à danser et à passer un bon moment !

Les artistes :

• Malaïka Maxwell : Née dans la belle île caribéenne de Saint-Martin, la musique faisait partie intégrante de la vie de Malaïka depuis son plus jeune âge. Être entourée de musique à la maison et faire partie du groupe de gospel de son père l’a aidée à concrétiser son amour pour la musique très tôt dans sa vie.

• Cameron Hyman : Photographe basé à Saint-Martin, passionné par tout ce qui est créatif, inhabituel et captivant. En étudiant le style des grands, Cameron a développé un style qui l’a classé parmi les meilleurs photographes de l’île. Son amour de la photographie d’époque alimente sa passion alors qu’il capture l’émotion dans chaque image.

• Kareem Brooks : Né d’une mère passionnée de cuisine et d’un père connu pour ses chefs-d’œuvre complexes de costumes carnavalesques, le choix de poursuivre son amour et sa passion dans l’art de la cuisine n’a pas été une tâche difficile pour Kareem Brooks. Chaque assiette, soigneusement préparée, est une expérience pour les yeux et les papilles.

• Lieu et date : Le samedi 21 mars 2020 à 19h au Belair Community Center #59 Welgelegen Rd. Cayhill. Cocktail, exposition de photographies et service du buffet salé à 19h00. Concert à 20h. Tenue de soirée.

• Tarif : $ 35 en pré-vente, $ 40 à l’entrée. Inclut un plateau sucré et salé offert par Chef Kareem Brooks.

• Points de vente : Inglot et Picture This Studio (Centre commercial Miss Lalie’s, Bush Road) | Hashtag (11 rue du Général de Gaulle, Marigot) | Beauty Lounge (12 rue Joseph Richardson, Concordia). Auprès des artistes.

• Contacts pour plus d’informations : +590 690 36 77 99 | +590 690 77 88 58 | +1721 527 0096 ou visionandvoicesxm@gmail.com

• Suivez-nous sur facebook @visionandvoicesxm