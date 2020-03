Les murs des salles de classe de l’école primaire Omer Arrondell située Quartier d’Orléans sont devenus beaucoup plus captivants. L’association « Les Fruits de Mer » a fait don en effet de 24 panneaux de l’Amuseum Naturalis à l’école. Ces panneaux éducatifs présentent une variété de sujets locaux liés à la nature et au patrimoine et passeront par rotation dans les différentes classes.

« Une de nos missions est de partager nos connaissances sur le patrimoine et la nature de Saint-Martin avec les plus jeunes » souligne Jenn Yerkes, la présidente de l’association Les Fruits de Mer. C’est toujours plus sympathique d’apprendre aux enfants en utilisant des outils d’une manière ludique et colorée ».

Les panneaux ont été réalisés dans le cadre du projet Quartier + Musée de l’association. L’objectif du projet est d’étendre la connexion entre l’Amuseum Naturalis et Quartier d’Orléans.

A noter que ce projet est financé par CGET et la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre du programme Politique de la Ville. Les enseignants étaient ravis de recevoir les panneaux bilingues anglais-français. Chaque panneau raconte une histoire unique sur St. Martin et est illustré de photos vivantes. Les sujets comprennent les animaux qui ne vivent que sur l’île, le rongeur de la taille d’un ours qui vivait autrefois ici, les origines des plantes et des techniques de bush tea (médecine traditionnelle) et l’arbre indigène avec le bois le plus dur du monde.

L’association Les Fruits de Mer espère trouver les fonds pour imprimer des panneaux pour autant d’écoles que possible. L’association est aussi heureuse de partager les conceptions des panneaux avec toute école ou organisation intéressée à imprimer ses propres copies. Amuseum Naturalis propose également des visites gratuites pour les classes scolaires et les groupes de jeunes. Contactez Les Fruits de Mer à info@lesfruitsdemer.com pour en savoir plus.

Amuseum Naturalis est ouvert de 9h à midi du mardi au samedi et l’entrée est gratuite pour tous. L’Amuseum est situé à The Old House, sur la colline surplombant la plage du Galion, à Quartier d’Orléans.

Plus d’informations :

http://amuseumnaturalis.com