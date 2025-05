HOMMAGE : Saint-Martin honore ses héros et redécouvre son rôle dans la guerre

Jeudi 8 mai, devant le monument aux morts des jardins de la Collectivité, Saint-Martin a rendu hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion du 80e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945.

Une cérémonie sobre et solennelle, marquée par la levée des couleurs, les lectures des messages officiels, et le dépôt de gerbes par les autorités locales, dont le secrétaire général Fabrice Thibier, la 2e VP de la COM Bernadette Davis accompagnée de Klohé Francillette, Présidente du Conseil Territorial des Jeunes de Saint- Martin, et le représentant des anciens combattants. Le recueillement s’est conclu par une minute de silence et la Marseillaise, entonnée par tous. Ce moment de mémoire collective rappelle combien la paix reste un héritage précieux.

Inauguration de l’exposition “Saint-Martin et la Seconde Guerre mondiale”

Au-delà du protocole, cette commémoration s’est enrichie d’une exposition inédite : “Saint-Martin et la Seconde Guerre mondiale”, présentée dans le hall de la Collectivité. Conçue par la Société d’Histoire de Saint-Martin, présidée par Serge Gumbs, cette exposition met en lumière un pan souvent ignoré de l’histoire locale. Après seulement six mois de recherches, cinq panneaux livrent des éléments bruts : entre les départs de jeunes Saint-Martinois vers la Dominique pour rejoindre les forces françaises et les soldats de Saint-Martin dans l’armée américaine, la liste non-exhaustive des vétérans locaux s’élève à 21. “La mémoire collective véhicule parfois des incohérences. Il faut croiser les sources, aller chercher les documents là où ils sont pour rechercher la vérité”, ajoute Serge Gumbs, qui prépare un ouvrage sur la période. L’exposition est ouverte pendant plusieurs semaines. _Vx