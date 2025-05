CYCLISME : Jayson Rousseau transmet sa passion aux enfants du périscolaire

À Quartier d’Orléans, l’école Éliane Clarke a accueilli un invité d’exception mercredi dernier : Jayson Rousseau, vice-champion de France junior de cyclisme sur piste, revenu sur son île natale pour parler aux enfants du périscolaire de discipline, de passion et de persévérance. Pour parler d’un sport qui a façonné sa vie.

“J’ai commencé les compétitions de vélo quand j’avais trois ans et demi », a-t-il confié aux enfants, captivés par le récit de ce natif de Saint-Martin qui a eu l’occasion de porter les couleurs de la formation Interpro Stradalli Cycling en 2018.

Avec humour et bienveillance, en français et en anglais, Jayson interroge les enfants : “Qui fait du sport? Qui fait du vélo?”, et leur explique les bienfaits d’une pratique régulière : “Il faut toujours faire au moins un sport, c’est très important. Plus tu fais du sport, moins tu seras malade”. Devant un public attentif et impliqué, celui qui pratique désormais le football américain au Myrmidons insiste sur le cadre imposé par l’entraînement, mais aussi sur les opportunités que cela offre : “Je n’avais pas le temps de faire des bêtises. Les études et le sport te donnent une rigueur de vie”.

L’initiative est portée par la Team Jeunesse Cycliste d’Orléans (JCO), qui travaille depuis deux ans avec la CTOS pour faire entrer le cyclisme dans les écoles. “La base, on l’a oubliée. Aller les chercher très jeunes… J’ai créé des champions à partir de cette tranche d’âge”, rappelle Gilbert Rousseau, président de la Team JCO.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Jayson Rousseau met la compétition entre parenthèses, mais reste animé par une conviction : “Passer le mot, ça n’est pas si difficile de mettre les enfants au sport”. René Arnell, coordinateur du Vélo Club de Grand-Case, s’est réjouit de revoir celui qu’il a encadré jadis. Après Éliane Clarke, Jayson a poursuivi sa tournée aux écoles Jean Anselme, Omer Arrondell et Clair Saint-Maximin. _Vx

