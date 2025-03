SÉCURITÉ / Grand-Case : une rencontre clé entre la préfecture et les socio-professionnels

Le quartier de Grand-Case a été au cœur des discussions lundi dernier lors d’une rencontre entre le préfet Cyrille Le Vely et les acteurs socio-professionnels du secteur, à l’initiative de la CCISM. Restaurateurs et professionnels ont pu exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions collectives face aux défis qu’ils rencontrent. La sécurité, le développement économique, l’insertion des jeunes et le vivre-ensemble ont été au centre des échanges.

Le préfet a souligné que la prospérité touristique et économique de Grand-Case repose sur une collaboration étroite entre tous les acteurs. Chacun a un rôle à jouer pour garantir un cadre sécurisé et dynamique, essentiel à la croissance du territoire. Cette rencontre s’inscrit dans une volonté de dialogue régulier entre autorités et professionnels, favorisant des actions concertées et adaptées aux réalités locales.

Ces échanges marquent également une mise en œuvre concrète du PADRSQ, présenté récemment, qui vise à promouvoir une approche collective et ajustée en matière de sécurité. L’objectif est clair : créer les conditions propices à un développement harmonieux de Grand-Case en alliant sécurité, attractivité et cohésion sociale. _Vx

