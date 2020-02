Education Nationale : Nomination du vice-recteur

Par arrêté du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et de la ministre des Outre-mer en date du 18 décembre 2019, M. Michel Sanz, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, est nommé vice recteur, chef du service de l’Éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, adjoint du recteur de l’académie de la Guadeloupe.

La création du poste de vice-recteur, a été annoncée par le Président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite à Saint-Martin en septembre 2018.