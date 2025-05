ASSOCIATION / Solidarité en action : le don du Club du Tourisme se concrétise chez NTK

Dans le local chaleureux de l’association Nature is the Key (NTK), situé à Sandy Ground, le calme règne alors qu’un petit groupe de collégiens travaille devant des ordinateurs portables flambant neufs. “Avant, nous n’avions que quatre ordinateurs, c’était trop peu. Aujourd’hui, nous en avons onze de plus, avec bientôt des casques audio, et ça change tout”, sourit Juliette Irish, fondatrice et présidente de NTK.

Ce virage numérique a été rendu possible grâce à un don de 5600 euros collecté par le Club du Tourisme, lors d’un spectacle solidaire organisé en décembre dernier avec le mentaliste Fabien Olicard. “Beaucoup de monde s’est déplacé, et on voulait que les gens sachent où va l’argent. Là, on voit que c’est allé jusqu’au bout”, explique Véronique Legris, directrice du Club. “On est dans le concret”, renchérit Patrice Seguin, président de la structure, venu rencontrer les collégiens en plein travail.

Réduire la fracture numérique en favorisant l’apprentissage informatique

Destiné aux jeunes de l’association, ce matériel ne sert pas seulement à faire les devoirs. Il constitue un véritable outil d’apprentissage. “Tout se fait par Pronote (logiciel de gestion de vie scolaire ndlr) maintenant, la plupart des collégiens font leurs devoirs sur leur téléphone, mais certains n’en ont pas” souligne Juliette Irish.

L’accès à un ordinateur connecté permet aux élèves de s’élever au niveau scolaire, et d’acquérir des compétences informatiques au sein de NTK. Issus en majorité du collège Mont des Accords, les élèves concernés, de la 6e à la 4e, viennent parfois sans lien direct avec leur établissement scolaire, pour trouver un environnement calme et un encadrement professionnel. Les séances, limitées à une dizaine d’élèves, offrent un cadre structurant, loin du tumulte du quotidien. “Ici, les enfants se concentrent mieux, et ne sont pas livrés à eux-mêmes”, précise Juliette Irish.

Sous la supervision bienveillante de la professeure Océane et de l’animatrice Evlyne, ils apprennent à maîtriser l’environnement numérique scolaire, réduisant la fracture numérique souvent palpable sur le territoire. Pour Océane, “les vidéos éducatives sont parfois plus parlantes que mes explications. Quand je donne des exercices, ils les font en autonomie ou utilisent les ordinateurs pour faire des recherches ou préparer un exposé. C’est plus pratique pour eux”.

La solidarité jusqu’au bout

L’argent récolté par le Club de Tourisme a été versé en début d’année à l’association. Restait à trouver le devis le plus intéressant, pour un bon rapport qualité-prix. Pour Juliette Irish, l’autre satisfaction de ce projet est d’avoir pu faire appel au magasin local Pixel de Concordia, qui, avec une remise pour être dans la continuité du projet solidaire, a préparé les ordinateurs, installé les logiciels et propose un suivi technique : “C’était important aussi de faire fonctionner l’économie locale”.

Cette initiative montre comment la solidarité peut répondre à des besoins concrets. Le spectacle de Fabien Olicard, entre humour, mentalisme et pédagogie sur le fonctionnement du cerveau, a rassemblé 120 spectateurs au Grand Case Beach Club (GCBC) en décembre 2024. L’artiste qui cumule plus de 5 millions d’abonnés et plus de 1 milliard de vues sur les réseaux sociaux s’est d’ailleurs produit gracieusement ce soir-là. Les nombreux partenaires de l’événement, Air France, Cap Juluca, La Samanna, GCBC, Coco Beach et Travel Emotions, ont également participé à leur manière pour que la totalité des recettes profite réellement à l’association bénéficiaire.

Grâce au Club du Tourisme, ce spectacle inédit joué à guichets fermés a permis de transformer un moment de divertissement en investissement pour l’avenir de la jeunesse au sein de l’association Nature is the Key. L’écran est devenu bien plus qu’un outil : c’est une porte ouverte vers l’égalité des chances. _Vx

